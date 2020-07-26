Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 4 bin 558'e yükseldi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 40 kişi daha yaşamını yitirdi ve 511 yeni vaka tespit edildi.
Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 558'e, vaka sayısı da 91 bin 583'e çıktı.
Ülke genelinde 933 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 32 bin 903 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.