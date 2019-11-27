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Dünya

Mısır'da 16 ilin valisi değişti

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen gazete, önümüzdeki günlerde 8 bakanın değiştirileceğini yazdı.

Aydoğan Kalabalık   | 27.11.2019
Mısır'da 16 ilin valisi değişti

Mısır

Mısır’da, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ilin valisi değişti.

Mısır Devlet Televizyonunun haberine göre, atanan 16 vali ve 23 vali yardımcısı, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Valisi değiştirilen kentler arasında ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'nin yanı sıra İsmailiye, Menufiye, Asvan ve Matruh da bulunuyor. Başkent Kahire'de ise vali değişikliğine gidilmedi.

Değişikliklerin yarın Mısır Parlamentosu’nun onayına sunulacağı duyuruldu. Mısır yasalarına göre Cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan valilerin Mısır Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

27 ilin bulunduğu Mısır’da Sisi döneminde Şubat 2015, Şubat 2017 ve Ağustos 2018’de olmak üzere 3 defa toplu vali ataması yapılmıştı.

Kabine revizyonu bekleniyor

Sisi yönetimine yakınlığı ile bilinen Yevm es-Sabig gazetesi ise adını açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, önümüzdeki günlerde ülkede kabine revizyonunun da yapılacağını yazdı.

Gazete haberinde 8 bakanın değiştirileceği iddiasında bulundu.

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