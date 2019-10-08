Euro
6.38
Dolar
5.81
BIST 100
102,401.10
Altın
1,492.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Mısır'da 1070 öğretmen 'İhvancı' oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

Mısır'da 1070 öğretmen, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye oldukları gerekçesiyle görevden alındı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Gülşen Topçu   | 08.10.2019
Mısır'da 1070 öğretmen 'İhvancı' oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

Kahire

Mısır Eğitim Bakanı Tarık Şevki düzenlediği basın toplantısında, 1070 öğretmenin görevine son verildiğini duyurdu.

Şevki, öğretmenlik mesleğini icra edenlerin özel vasıflar taşıması gerektiğini, görevden alma kararının, öğretmenlerin İhvan'a üye olmaları ya da haklarında açılmış davalarda hüküm giymeleri neticesinde alındığını belirtti.

Görevden alınan öğretmenlerden söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, gösterilere katılan çoğunluğu İhvan mensubu binlerce kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınmıştı.

Darbenin ardından göreve gelen Bakanlar Kurulu, 25 Aralık 2013'te İhvan'ı "terör örgütü" ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

Mısır'da 1070 öğretmen 'İhvancı' oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

Mısır'da 1070 öğretmen 'İhvancı' oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

Yerli tohumla ekilen mısırdan iki kata yakın verim elde edildi

Mısırlı muhalif Ala Abdulfettah gözaltına alındı

Türkiye'den Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

Türkiye'den Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki
BM'den Mısır hükümetine çağrı

BM'den Mısır hükümetine çağrı
Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler

Mısır'da Sisi karşıtları ve destekçilerinden eş zamanlı gösteriler