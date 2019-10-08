Euro
6.38
Dolar
5.81
BIST 100
102,401.10
Altın
1,492.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir baraj gölünde selfie çekmek isteyen dört kişi boğuldu.

Zehra Ulucak   | 08.10.2019
Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Ankara

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir baraj gölünde selfie çekmek isteyen dört kişi boğuldu.

BBC'nin haberine göre, polis, Pambar baraj gölüne giren ve el ele tutuşarak selfie çekmek isteyen, aralarında yeni evli bir çiftin de olduğu altı kişiden birinin ayağının kayması sonucu diğer beş kişiyi de suya çektiğini belirtti.

Olayda yeni evli kadının ve ailesinden üç kişinin boğulduğunu bildiren polis, suda dengesini sağlamayı başaran eşinin ise yalnızca kız kardeşini kurtarabildiğini ifade etti.

Polis, baraj gölü sularında kaybolan dört kişinin cesetlerine ulaşıldığını kaydetti.

Karnataka eyaletinde, 2017'de, selfie çekerken yaşanan ölümlerin önüne geçmek için 11 turistik bölgeye "selfie öldürebilir" yazılı tabelalar yerleştirilmesini ve sosyal medya üzerinden selfie çekmenin tehlikelerine karşı uyaran mesajlar paylaşılmasını öngören bir kampanya başlatılmıştı.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yürütülen çalışmaya göre, Hindistan'da 2011-2017 yıllarında 259 kişi selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Dünyada selfie ölümlerinin en yaygın olduğu ülke Hindistan. Hindistan'ı, Rusya, ABD ve Pakistan takip ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu