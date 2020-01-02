Euro
6.65
Dolar
5.96
BIST 100
115,932.00
Altın
1,526.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır yönetiminden Libya tezkeresi açıklaması

Mısır yönetimi Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesine tepki gösterdi.

Aydoğan Kalabalık   | 02.01.2020
Mısır yönetiminden Libya tezkeresi açıklaması

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın "meşru" olmadığı iddia edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye hükümeti ile Serrac arasında 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan Mutabakat Muhtırası ve Askeri İş birliği anlaşması gereği, Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresinin parlamentodan geçmesini en sert ifadelerle kınıyor."

Açıklamada, TBMM'nin söz konusu adımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2011 yılında aldığı 1970 sayılı "Libya’ya silah gönderilmesine ilişkin kararına" aykırı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği Serrac hükümetinin tek taraflı olarak uluslararası anlaşmalara imza atma yetkisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya’nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter’e destek veriyor. Mısır yönetimi Arap Birliğini 30 Aralık’ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Daimi temsilciler seviyesinde 31 Aralık'ta yapılan toplantıdan Hafter’e destek kararı çıkmamıştı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor

Benzer haberler

Mısır yönetiminden Libya tezkeresi açıklaması

Mısır yönetiminden Libya tezkeresi açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme

Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne 'dış müdahale' tepkisi

Cezayir Dışişleri Bakanı: Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız

Cezayir Dışişleri Bakanı: Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız
Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale'den Türkiye'ye tezkere teşekkürü
Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor

Hafter'in katliamından korkan Libya halkı, Türk askerini bekliyor