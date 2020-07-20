Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
119,280.87
Altın
1,816.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Nevşehir Kalesi ve Tarihi Kayaşehir açılış töreni
logo
Dünya, Libya

Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Sisi’ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki öneriyi onayladı.

Aydoğan Kalabalık   | 20.07.2020
Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi

İstanbul

Mısır’ın devlet gazetelerinden Cumhuriyet’in haberine göre, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal başkanlığında bugün yapılan gizli oturumda, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi verildi.

Haberde, oturumda Savunma Bakan Yardımcısı General Memduh Şahin’in de hazır bulunduğu ifade edildi.

Sisi yönetimine yakınlığıyla bilinen Milletvekili Mustafa Bekri dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Sisi’ye Libya’ya askeri müdahale konusunda yetki verilmesi konusunu görüşmek üzere pazartesi günü toplanacağını" duyurmuştu.

- Libya hükümetinin talebi olmadı

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetinin Mısır’dan herhangi bir talebi olmamasına rağmen, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinden geçen hafta yapılan açıklamada Mısır’ın askeri müdahalesinden bahsedilmişti.

Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti
Trump günlük Kovid-19 brifinglerine yeniden başlayacak
Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu
İngiltere'de klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısının güvenli olduğu açıklandı
New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

Benzer haberler

Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi

Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi

Trablus'un güneyindeki 150 alan Hafter milislerince yerleştirilen mayınlardan temizlendi

Faslı uzman Şarkavi: Sirte savaşı stratejik önem taşıyor

'Libya'da tek çare meşru hükümetin desteklenmesi'

'Libya'da tek çare meşru hükümetin desteklenmesi'
Libya Ordusundan Sirte'nin batısına askeri sevkiyat

Libya Ordusundan Sirte'nin batısına askeri sevkiyat

Trablus'taki meclise göre Mısır ordusunun ülkeye müdahaleye çağrılması 'büyük ihanet'

Trablus'taki meclise göre Mısır ordusunun ülkeye müdahaleye çağrılması 'büyük ihanet'