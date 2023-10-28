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Gazze sınırındaki son durum.
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Dünya

Mısır, dün ülkenin doğusunda iki İHA'nın düştüğünü açıkladı

Mısır ordusu, dün Kızıldeniz'in güneyinden gelen iki insansız hava aracından (İHA) birinin Mısır'ın doğusunda düştüğünü diğerinin ise hedef alınarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Mısır, dün ülkenin doğusunda iki İHA'nın düştüğünü açıkladı

Kahire

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, dün ülkenin doğusunda, biri İsrail sınırında bulunan iki kente düşen iki İHA'ya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Abdulhafız, yapılan incelemeler sonucu, İHA'ların Kızıldeniz'in güneyinden geldiğini ve birinin Akabe Körfezi'nde Mısır hava sahası dışında hedef alınarak etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Sözcü Abdulhafız, Mısır basınında roket olarak duyurulan, Nuveyba kentinde boş araziye düşen cisimlerin, hedef alınan İHA'lardan birinin enkazı olduğunu belirtti.

Diğer İHA'nın İsrail sınırındaki Taba kentine isabet ettiğini aktaran Abdulhafız, hava kuvvetlerinin, Mısır hava sahasının tüm stratejik yönlerde güvence altına almak için çalışmalarını yoğunlaştırdığının altını çizdi.

Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmazken, İsrail basını, İsrail Dışişleri Bakanlığının, İHA'lar sebebiyle Husileri suçladığını yazdı.

Mısır Ordu Sözcüsü Abdulhafız, dün yaptığı açıklamada, ülkenin İsrail sınırındaki Taba kentinde bir binanın üzerine aidiyeti tanımlanamayan bir İHA'nın düştüğünü duyurmuştu.

Abdulhafız, 6 kişinin hafif yaralandığını, olayın uzman bir heyet tarafından araştırıldığını açıklamıştı.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire televizyonu da Sina Yarımadası'nın güneydoğusunda Akabe Körfezi kıyılarında yer alan Nuveyba kentine roket olduğu tahmin edilen bir cismin düştüğünü duyurmuştu.

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