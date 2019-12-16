Euro
6.52
Dolar
5.85
BIST 100
111,125.50
Altın
1,474.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Dünya

Mısır cezaevlerindeki kadın tutuklular açlık grevine başladı

Açlık grevine başlayan 10 kadın tutuklu, "yasaklı bir örgüte üye olmak (İhvan) ve yalan haber yaymak" ile suçlanıyor.

Ekip   | 16.12.2019
Mısır cezaevlerindeki kadın tutuklular açlık grevine başladı

İstanbul

Mısır'da yıllardır cezaevinde tutulan kadın siyasi tutuklular "serbest bırakılmaları talebiyle" açlık grevine başladı.

Aralarında Mısırlı kadın muhalif Esma Şükr ve insan hakları savunucusu Selma Eşref'in de bulunduğu bir grup kadın aktivist, Facebook üzerinden ortak bir yazılı açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Başkent Kahire'nin batısında yer alan Kanatır Kadın Cezaevi'nde tutulan 10 kadın tutuklu, en doğal insani haklarından mahrum bırakılmakta ve çocuklarını dahi görmelerine izin verilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

"Uydurma sebepler ve siyasi intikam" gibi Anayasa ve yasalarda yeri olmayan gerekçelerle cezaevinde tutulan 10 kadının geçen cumartesi gününden itibaren açlık grevine başladıkları duyuruldu.

Açlık grevine başlayan söz konusu kadınların isimlerini de açıklayan kadın aktivistler, Mısır ve dünya kamuoyuna "Mısırlı kadın tutuklulara destek" çağrısında bulundu.

Tutuklu yakınları açık grevini doğruladı

Öte yandan AA muhabirine konuşan adının açıklanmasını istemeyen tutuklu yakınları, açlık grevinin geçen cumartesi günü fiilen başladığını söyledi.

Eyleme başlayan 10 kadın, "yasaklı bir örgütü üye olmak (İhvan) ve yalan haber yaymak" gibi siyasi gerekçelerle gözaltına alınmıştı. Bazıları gözaltı sürelerinin üstünden aylar ve hatta yıllar geçmesine rağmen hala mahkemeye dahi çıkarılmadı.

Mısırlı yetkililerden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Mısır yönetimi de her fırsatta ülkedeki cezaevlerinde siyasi tutuklu ya da mahkum bulunmadığını ileri sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği
Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?

Benzer haberler

İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

İsrail Enerji Bakanı'ndan Mısır'a doğal gaz ihracına onay

Mısır cezaevlerindeki kadın tutuklular açlık grevine başladı

Fransa'da grevler nedeniyle rekor uzunlukta araç kuyruğu oluştu

'Sanat İşleyen Eller' tarihi konakta üretime katkı sunuyor

'Sanat İşleyen Eller' tarihi konakta üretime katkı sunuyor
Fransa'daki grevin 7. gününde Paris'te 460 km'lik araç kuyruğu oluştu

Fransa'daki grevin 7. gününde Paris'te 460 km'lik araç kuyruğu oluştu
'Kadına şiddeti asla kabul etmeyeceğiz'

'Kadına şiddeti asla kabul etmeyeceğiz'