Euro
9.70
Dolar
8.14
BIST 100
1,416.55
Altın
1,755.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Hasan Esen   | 08.04.2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye ziyarette bulundu

Greater London

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Akar'ı tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiltere Savunma Bakanı Wallece karşıladı.

Bir süre sohbet eden ikili, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü.

Resmi ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanında iş birliğinin ele alınacağı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 4. dalga endişesi yaşanıyor
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı
Hindistan'da Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi
İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 559 bini geçti

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye ziyarette bulundu

İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek

İngiltere Başbakanı Johnson: Kuzey İrlanda'daki şiddet olaylarından endişeliyim

Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı

Ülkesindeki askeri darbeyi desteklemeyen Myanmar'ın Londra Büyükelçisi, elçilik binasına alınmadı
İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak

İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak
Ünlü yatırımcı Marc Faber: Yatırımlar için Türkiye cazip

Ünlü yatırımcı Marc Faber: Yatırımlar için Türkiye cazip