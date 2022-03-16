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Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılımıyla Brüksel’de NATO ülkelerinin savunma bakanlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek için bir araya geldiği toplantıda aile fotoğrafı veriliyor.
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Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü nitelikteki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Sarp Özer   | 16.03.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi

Ankara

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.​​​​​​​

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