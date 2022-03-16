Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü nitelikteki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.
Ankara
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.
Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.