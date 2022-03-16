Dolar
14.71
Euro
16.19
Altın
1,925.39
ETH/USDT
2,690.00
BTC/USDT
40,553.00
BIST 100
2,094.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılımıyla Brüksel’de NATO ülkelerinin savunma bakanlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek için bir araya geldiği toplantıda aile fotoğrafı veriliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: (Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri) uzlaşma seçeneği olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikrine sıcak baktıklarını belirterek, “Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 16.03.2022
Kremlin: (Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri) uzlaşma seçeneği olabilir

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının da ele alındığını söyledi.

Bu konuda yorum yapmak için erken olduğuna işaret eden Peskov, “Gerçekten de yaptırım konusu müzakerelerde ele alınıyor.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulmasına yönelik fikre sıcak baktıklarını anlatan Peskov, “Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz. Bu konuyu istişare ediyoruz.” dedi.

Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra çok sayıda ABD’li ve Kanadalı yetkiliye yönelik aldığı yaptırım kararını da değerlendirerek, “Yaptırım kararları doğal olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla alınıyor. Bu yaptırımlar, karşılıklı temasların devam etmeyeceği anlamına gelmiyor, eğer gerekirse temaslara devam edilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ise tepki gösteren Peskov, “Batılı ülkelerin eylemleri, özel mülkiyetin kutsal dokunulmazlığının çöküşünü ve orada iş yapmanın tehlikesini açıkça göstermektedir. Batının, Rusya’nın önemli ticari işleriyle ilgili eylemlerine yalnızca devlet düzeyinde haydutluk denebilir." dedi.

Peskov, ABD’nin bu konuda çok sayıda ülkeye baskı yaptığını, ancak bazı ülkelerin diz çökmeyerek bağımsız bir şekilde karar almaya devam ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Benzer haberler

Bulgaristan hava sahasının korunması acil çözüm bekliyor

Bulgaristan hava sahasının korunması acil çözüm bekliyor

Belaruslu yabancı savaşçılar Rusya’ya karşı mücadele için Lviv’den yola çıktı

Kremlin: (Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri) uzlaşma seçeneği olabilir

Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından ABD'li firmaların gözü Türkiye'de

Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından ABD'li firmaların gözü Türkiye'de
Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo'da bazı terminaller geçici olarak kapatıldı

Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo'da bazı terminaller geçici olarak kapatıldı
Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor

Rusya, Türkiye dahil bazı ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyor