Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kentinde katıldığı G20 Liderler Zirvesi programına eşlik eden Bakan Hulusi Akar, heyetle başkent Tokyo'ya geçti.
Japonya Savunma Bakanlığında mevkidaşı Takeşi Ivaya ile bir araya gelen Akar, askeri törenle karşılandı.
Bakan Akar, tören kıtasını selamladıktan sonra Takeşi Ivaya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.