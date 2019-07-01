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Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya ile bir araya geldi.

Muhammed Boztepe   | 01.07.2019
Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kentinde katıldığı G20 Liderler Zirvesi programına eşlik eden Bakan Hulusi Akar, heyetle başkent Tokyo'ya geçti. 

Japonya Savunma Bakanlığında mevkidaşı Takeşi Ivaya ile bir araya gelen Akar, askeri törenle karşılandı.

Bakan Akar, tören kıtasını selamladıktan sonra Takeşi Ivaya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.

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