Dolar
34.99
Euro
36.74
Altın
2,640.22
ETH/USDT
4,009.00
BTC/USDT
107,038.00
BIST 100
9,971.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Milano'da açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak.

Barış Seçkin  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Milano'da açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak

Roma

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milano Belediyesi, iklim ve hava planlaması kapsamında, ilk kez 2021 yılında stat, park, mezarlık ve otobüs durakları gibi ortak yaşam alanları için getirdiği kısıtlı sigara içme yasağının kapsamını genişletme kararı aldı.

Belediyenin aldığı son karar çerçevesinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık yerlerde sigara içmek yasak olacak.

Yeni düzenlemeye göre, sadece diğer insanlarla arada en az 10 metre mesafe olması koşuluyla belirlenen birtakım özel alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilecek.

Bu kurala uymayanlara, 40 ile 240 avro arasında değişen para cezaları uygulanacak.

Hava kalitesi ölçümlerinde kullanılan "PM10 konsantrasyonu" parametresine göre, ülkenin sanayi ve finans merkezi konumundaki Milano'da hava kirliliğinde yüzde 7 oranında sigara tüketiminin rol oynadığı, basında çıkan haberler arasında yer aldı.

Söz konusu kararın, 2050 yılına dek karbondioksit emisyonlarının yarıya indirilmesine yönelik hazırlanan program çerçevesinde devreye alınacağı belirtildi.

Bazı tütün üreticileri ve bayilerinin ise belediyenin böyle bir karar alma yetkisi olmadığı savıyla, yeni yasağa bölge mahkemesinde itiraz etmeyi planladığı ifade edildi.

Milano'dakine benzer bir karar, nisanda kuzeydeki bir diğer sanayi kenti Torino'da devreye sokulmuştu. Torino Belediyesi, açık alanlarda 5 metreden yakın mesafede başkaları varken sigara içilmesine yasak getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için eylem planı oluşturacağız
"Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Kahire'deki D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Benzer haberler

Milano'da açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak

Milano'da açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanacak

Meloni, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler grubunun liderliğinden ayrılıyor

G7 liderleri, uluslararası arenadaki krizleri video konferansta görüştü

İtalya'da, yönetmen Özpetek'in son filmi "Diamanti"nin galası yapıldı

İtalya'da, yönetmen Özpetek'in son filmi "Diamanti"nin galası yapıldı
G7 liderleri, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması çağrısı yaptı

G7 liderleri, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması çağrısı yaptı
Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet