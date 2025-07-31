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Dünya

Microsoft ve Meta'nın geliri nisan-haziran döneminde arttı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın gelirleri nisan-haziran döneminde arttı.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Microsoft ve Meta'nın geliri nisan-haziran döneminde arttı

Washington

Mali takviminde 30 Haziran'da biten 3 aylık dönemi 2025 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

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Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 76,4 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 24 artışla 27,2 milyar dolara çıktı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 22 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 2,95 dolardan 3,65 dolara yükseldi.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, bulut ve yapay zeka teknolojilerinin her sektörde iş dönüşümünün itici gücü olduğunu belirtti.

Nadella, şirketin bulut platformu Azure'un gelirinin bu yıl yüzde 34 artarak 75 milyar doları aştığını bildirdi.

Meta

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 47,5 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 39,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36 artarak 18,3 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 13,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,16 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 7,14 dolara yükseldi.

Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 47,5 milyar dolar ile 50,5 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu çeyreğin işleri açısından güçlü geçtiğini belirtti.

Zuckerberg, "Dünyadaki herkes için kişisel süper zeka inşa etme konusunda heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

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