Dolar
33.05
Euro
35.99
Altın
2,401.69
ETH/USDT
3,490.80
BTC/USDT
66,373.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı. -VTR-
logo
Dünya

Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşte

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası bu iki şirketin hisseleri düşüş kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşte

Washington DC

Dünya genelinde hava yolları dahil çeşitli sektörlerde faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu, CrowdStrike ve Microsoft'un hisselerini de olumsuz etkiledi.

ABD'de piyasaların açılmasının ardından Teksas merkezli CrowdStrike'ın hisseleri, Türkiye saatiyle 16.31'de yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

Şirketin hisselerinde açılışta kaydedilen düşüşün, hız kesse de devam ettiği görüldü. CrowdStrike'ın hisseleri Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 9'un üzerinde düşüşle 309,89 dolardan işlem gördü.

Microsoft'un hisseleri de açılışın hemen sonrasında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Şirketin hisselerindeki düşüş, Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 1'in altına indi.

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsasında, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirilmişti.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını belirterek, "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Microsoft 365'ten yapılan açıklamada ise dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin düzeltildiği, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiği aktarılarak, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğü belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseline ilişkin paylaşım
THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir
Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Şehit ormancı Şahin Dönertaş'ın cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi

Benzer haberler

Microsoft 365: Telemetrimiz yazılım sorunundan etkilenen tüm uygulamaların iyileştiğini gösteriyor

Microsoft 365: Telemetrimiz yazılım sorunundan etkilenen tüm uygulamaların iyileştiğini gösteriyor

Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşte

Crowdstrike ve Microsoft güncellemesi nasıl global sistem krizine dönüştü?

Küresel yazılım sorununun odağındaki şirket: CrowdStrike

Küresel yazılım sorununun odağındaki şirket: CrowdStrike
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan küresel yazılım sorununa ilişkin değerlendirme

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan küresel yazılım sorununa ilişkin değerlendirme
CrowdStrike Üst Yöneticisi Kurtz, küresel kesintinin bir güvenlik olayı veya siber saldırı olmadığı söyledi

CrowdStrike Üst Yöneticisi Kurtz, küresel kesintinin bir güvenlik olayı veya siber saldırı olmadığı söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet