Dolar
26.14
Euro
28.81
Altın
1,934.57
ETH/USDT
1,889.60
BTC/USDT
30,757.00
BIST 100
6,355.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Microsoft: Çinli hacker grubu, Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Çinli hacker grubunun Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının elektronik postalarını ele geçirdiğini duyurdu.

Çağla Güngör  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Microsoft: Çinli hacker grubu, Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi

Hong Kong

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Storm-0558 adlı hacker grubu, Batı Avrupa'da aralarında kamunun da yer aldığı yaklaşık 25 kurum ve kişiye ait elektronik posta hesaplarını hedef aldı.

Müşterilerin, olağan dışı e-posta hareketlerini Microsoft'a şikayet etmesinin ardından grubun hesaplara erişiminin yaklaşık bir ay boyunca fark edilmediği ortaya çıktı.

Microsoft'un güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Charlie Bell, grubun, bilgi toplamak için e-posta sistemlerine erişerek casusluk faaliyetlerine odaklandığını düşündüklerini belirtti.

Storm-0558'in faaliyetlerinin takip edileceği ve benzer saldırılara karşı korunmak için çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı
Antalya'daki "Leylek kreşi" ormanda bulunan 3 yavruya yuva oldu
"Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temalı "15 Temmuz treni" Ankara’dan yola çıkacak
Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin yeni kararlar alındı
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Deprem illerinde yurtlarımızı sağlamlaştıracağız ve yenilerini yapacağız

Benzer haberler

Microsoft: Çinli hacker grubu, Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi

Microsoft: Çinli hacker grubu, Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi

ABD'de mahkeme Microsoft'un Activision'ı satın alma anlaşmasının önündeki engeli kaldırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet