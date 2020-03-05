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Dünya

MHP'nin yardım tırı sığınmacılara ulaştı

MHP'nin Edirne'deki sığınmacılara gönderdiği yardım tırı bölgeye ulaştı.

Esin Işık   | 05.03.2020
MHP'nin yardım tırı sığınmacılara ulaştı

Ankara

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gönderilen yardım malzemelerinin bölgedeki sığınmacılara dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, Edirne MHP İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda ve Edirne Valiliği, AFAD ekiplerinin desteğiyle dağıtılan yardım malzemeleri arasında başta 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncağın yanında battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın da bölgeye giderek, teşkilatlara destek verdiği bildirilen açıklamada, yola çıkan ikinci yardım tırının bugün, üçüncü yardım tırının ise yarın Edirne'de olacağı kaydedildi.

Bahçeli'nin sınırda zor durumdaki sığınmacı çocukların mağdur olmaması için açılması talimatını verdiği kreşin hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirilen açıklamada, bölgeye ulaşacak tırlardaki malzemelerin göçmenlere dağıtılmasına devam edileceği vurgulandı.

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