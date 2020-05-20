Euro
7.43
Dolar
6.79
BIST 100
102,853.20
Altın
1,749.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 20.05.2020
Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs sürecinde 'klima' uyarısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
Uzmanından evde kalan çocuklar için 'diş sağlığı' uyarısı
Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Benzer haberler

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'taki terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacak

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Jandarmanın dikkati terör örgütü PKK'nın hain tuzağını bozdu

Jandarmanın dikkati terör örgütü PKK'nın hain tuzağını bozdu