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Dünya

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin halıları yenilendi

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tüm halıları ramazan ayına hazırlık kapsamında değiştirildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 29.04.2019
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin halıları yenilendi

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tüm halıları ramazan ayına hazırlık kapsamında değiştirildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Genel İşleri Başkanlığı internet sayfasında yer alan habere göre, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında iki mescidin tüm halıları yenilendi.

Haberde, Mecscid-i Haram'da 21 bin Mescid-i Nebevi'de ise 3 bin halının değiştirildiği belirtilerek, her iki mescitte daha fazla kişinin namaz kılabilmesi için de ek alanın oluşturulduğu kaydedildi.

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