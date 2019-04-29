Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin halıları yenilendi
Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tüm halıları ramazan ayına hazırlık kapsamında değiştirildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tüm halıları ramazan ayına hazırlık kapsamında değiştirildi.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Genel İşleri Başkanlığı internet sayfasında yer alan habere göre, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında iki mescidin tüm halıları yenilendi.
Haberde, Mecscid-i Haram'da 21 bin Mescid-i Nebevi'de ise 3 bin halının değiştirildiği belirtilerek, her iki mescitte daha fazla kişinin namaz kılabilmesi için de ek alanın oluşturulduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.