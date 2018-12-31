Mescid-i Aksa'ya 2018 yılında 29 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Hatib "2018 yılı içinde İsrail makamlarının izni dahilinde 29 bin 801 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." dedi.

KUDÜS

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 2018 yılında 29 binden fazla fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini, bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artışa tekabül ettiğini bildirdi.

Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, "2018 yılında İsrail makamlarının izni dahilinde 29 bin 801 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Şeyh Hatib, 2017’ye kıyasla 2018 yılında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi sayısının yüzde 17 arttığını, "Yahudi hahamların baskınlara teşvik eden fetvaları ve İsrail hükümetinin desteği çerçevesinde baskınlara katılan fanatik Yahudi sayısında artış yaşandığını" vurguladı.

Tüm veri ve istatistiklerin 2018 yılında Harem-i Şerif hakkında yapılan ihlallerin arttığını gösterdiğini belirten Şeyh Hatib, "Mescid-i Aksa’ya dokunmak, dünyanın her tarafındaki Müslümanların inancına apaçık bir saldırı olur ve aynı zamanda Harem-i Şerif’in vesayetinde bulunduğu Ürdün Kralı 2’inci Abdullah’ın vesayetine saldırı olur." ifadelerini kullandı.

İsrail’in polisinin korumasında 2017 yılında da 25 bin 630 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal etmişti.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Muhabir: Esat Fırat