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Dünya, Ramazan 2025

Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti

İsrail'in kısıtlama açıklamasına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 60 binden fazla Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Faruk Hanedar  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Akşam namazı sıralarında hilalin görüldüğünün ve yarın ramazanın ilk günü olduğunun duyurulmasının ardından on binlerce Müslüman, ilk kıble Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Kıble Mescidi'ni, Kubbetu's Sahra Camisi'ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine'nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Ateşkese rağmen Gazze'nin durumu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar ramazana buruk giriyor.

İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca "güvenlik" gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamıştı.

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