Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,220.70
BTC/USDT
21,657.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.

Mehmet Nuri Uçar   | 09.07.2022
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Zilhicce 1443 Cumartesi günü, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 150 bin kişiyle kılındı.

Binlerce Filistinli, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler, birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu.

Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

İsrail polisi bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişini engelledi

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail polisinin sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde konuşlandığını bildirdi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapısında bazı gençleri durdurduğu, kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının içeri girmesini engellediği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
EGM: Ülkemiz genelinde toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır
Türkiye'den Azerbaycan'a kurban yardımı
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Kalp, böbrek ve gut hastalarına bayramda beslenmelerine dikkat etmeleri uyarısı

Benzer haberler

Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

Mescid-i Aksa'da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'daki üs bölgesinde askerlerle kıldı

İsrail medyası: Tel Aviv, Aksa yakınlarındaki araziler için tapu tescil işlemlerini başlattı

İsrail medyası: Tel Aviv, Aksa yakınlarındaki araziler için tapu tescil işlemlerini başlattı