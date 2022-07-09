Srebrenitsa kurbanı Almir, 11 Temmuz'da kardeşi Esnaf'ın yanında toprağa verilecek
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen Almir Halilovic, soykırımın 27'nci yılında yapılacak anma töreninde kardeşi Esnaf'ın yanına defnedilecek.
Saraybosna
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında öldürülen kurbanlar arasında yer alan Almir Halilovic, 11 Temmuz'da düzenlenecek toplu cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlanacak.
Srebrenitsa'dan, Tuzla'daki güvenli bölgeye ulaşmak için yola çıkan Boşnak siviller arasında yer alan ve yakınlarını kaybeden Rahima Halilovic, AA muhabirine yaşadığı acılı günleri anlattı.
Halilovic, eşinin yeğeni Almir'in öldürüldüğünde 20 yaşında olduğunu ifade ederek 11 Temmuz'da düzenlenecek toplu cenaze töreninde toprağa verilecek olmasının rahatlığını yaşadığını ifade etti.
Almir'in, Zvornik yakınlarındaki Baljkovica'da kaybolduğunu aktaran acılı yenge Halilovic, yeğenine ait kemik kalıntılarının Haziran 2021'de bulunduğunu söyledi.
"Tekrar görüşeceğimizi düşünüyorduk"
Halilovic, Almir'in kardeşi Esnaf'ın 19 yaşındayken öldürüldüğünü anımsatarak, onun da geçen yıl defnedildiğini aktardı.
Almir ve Esnaf'ın babalarının işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini anlatan Halilovic, "Anneleri ise 1993'te havan toplarının hedefi oldu ve hayatını kaybetti. O zamandan sonra Almir, Esnaf, kız kardeşleri Hasiba ve Timka bizimle yaşamaya başladı." dedi.
Halilovic, eşi, Almir ve Esnaf'ın ormanlık alana doğru gittiğini anlatarak "Biz ise Potoçari'ye gittik. Çok korkuyorduk. Hepimiz şok içerisindeydik ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Böyle bir şey yaşayacağımızı asla düşünmemiştik. Tekrar görüşeceğimizi düşünüyorduk." diye konuştu.
"Hep bulunacağı günü bekledim"
İnsanların Almir'i Tuzla yolunda gördüklerini söyleyen Halilovic, "Yanımdan geçen herkes 'Almir gelmedi mi?' diye soruyordu. Yolda gördüklerini söylediler ama geri gelemedi. Kemiklerini gördüm, vücudunun büyük bir kısmı bulundu. Yaşadıklarımız çok zor. Hep bulunacağı günü bekledim çünkü benim çocuklarım gibi olmuşlardı." ifadelerini kullandı.
Eşinin de Tuzla yolunda kaybolduğunu ve kemiklerinin 1997'de bulunduğunu ifade eden Halilovic, Almir ve Esnaf'ın bekar olduklarını ve o aileden geriye sadece iki kız kardeşin kaldığını kaydetti.
Bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.
Srebrenitsa'da ne oldu?
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.