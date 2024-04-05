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Dünya

Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman ramazanın son cuma namazını kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını 120 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik, Enes Canlı  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman ramazanın son cuma namazını kıldı

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 120 bin Müslümanın katılımıyla eda edildiğini söyledi.

Binlerce Müslüman, hem cuma namazını kılmak hem de Kadir Gece'sini ihya etmek amacıyla dün akşamdan itibaren itikaf içinAksa'ya akın etti.

Mescid-i Aksa'nın kapıları yalnızca Kadir Gecesi'nde günün her saati açık oluyor.

Mescid-i Aksa'nın dışında Bab'ul Esbat (Aslanlı Kapı) bölgesinde İsrail polisinin kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerle sözlü atışma ve arbede yaşandı. İsrail polisi, bazı Filistinlileri coplarla darbetti ve gözaltına aldı.

Sabah saatlerinden bu yana şehrin sokaklarına çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki birçok cadde kapatıldı.

İsrailli yetkililer, yalnızca kısıtlı sayıdaki Müslümanın, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin verdi.

İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 55 yaş üstü Filistinli erkek ve 50 yaş üstü kadınların izin almaları durumunda cuma günleri Kudüs'e girebilmelerine izin veriyor.

Akşam namazından önce Kudüs'ten ayrılmaya zorlanan Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da ihya etme fırsatı bulamıyor.

İsrail polisi, dün, ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polisin görevlendirileceğini duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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