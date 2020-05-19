Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

Mescid-i Aksa’nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağı duyuruldu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Hacer Başer   | 19.05.2020
Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı konseyden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif’in, salgının yayılma hızının azalmasının ardından ibadete açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bayramdan sonra uygulanacak kararla ilgili tedbir ve uygumaların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart’ta ibadete tamamen kapatılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine yaklaştı
Kovid-19: Türkiye’nin başarısının sırrı ne?
Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttıyor

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Petrol krizi ve salgın Putin'e desteği azalttı

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
ABD'de Kovid-19'a karşı 'evde kal' uygulamasıyla 230 binden fazla ölüm engellendi

ABD'de Kovid-19'a karşı 'evde kal' uygulamasıyla 230 binden fazla ölüm engellendi
Koronavirüs sürecinde e-ticaret çözümlerine ilgi yüzde 1400 arttı

Koronavirüs sürecinde e-ticaret çözümlerine ilgi yüzde 1400 arttı