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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri "şartlı" serbest bırakıldı

İsrail istihbaratının herhangi bir gerekçe sunmadan ifadeye çağırdığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "soruşturma için yeniden gelmek ve bazı Arap medya kanallarıyla iletişime geçmemek" şartlarıyla salıverildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri "şartlı" serbest bırakıldı

KUDÜS

Şeyh Sabri'nin avukatı Halid Zebaraka konuya ilişkin gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Zebaraka, Şeyh İkrime Sabri'nin, yaklaşmakta olan bir soruşturma için hazır bulunması ve El-Menar, El-Aksa ve El-Meyadin olmak üzere üç medya kanalıyla iletişim kurmaması gibi şartlarla serbest bırakıldığını ifade etti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Şeyh Sabri'nin ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisinin telefonla arayarak Şeyh İkrime Sabri'yi 8 Mayıs Pazartesi ifadeye çağırdığı bildirilmişti.

Açıklamada, ifadeye çağrılma nedenine ilişkin bilgi verilmediği kaydedilmişti.

İsrail güçleri, birçok kez Sabri’nin evine baskın yapıp kendisini ifadeye çağırmış ve Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası uygulamıştı.

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