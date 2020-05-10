Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel'in e-postalarının hacklendiği ortaya çıktı

Almanya Başbakanı Merkel'in e-postalarının 2015'te Rus bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

Cüneyt Karadağ   | 10.05.2020
Merkel'in e-postalarının hacklendiği ortaya çıktı

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in e-postalarının 2015'te Rus bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Başbakan Merkel'in Federal Meclis'teki ofisinde bulunan bilgisayarların siber saldırıya uğradığı ve e-postaların kopyalandığı belirtildi.

"Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının Bundestag'ın bilgisayar sistemine saldırdığı ve Merkel'in bürosundan 16 GB'lık belge kopyaladığı bildirildi.

Ele geçirilen e-postalarda 2012 ve 2015 yılı arasındaki yazışmaların bulunduğu kaydedildi.

30 yaşındaki Rus bilgisayar korsanının ABD'deki önemli kurumlara da siber saldırıda bulunduğu ve bu nedenle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) arananlar listesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde Şansölye'nin Başbakanlıktaki yazışmalarının ele geçirilmediği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'dan salgınla mücadeleye övgü
Bodrumlu imam canlı yayınlarla cemaate ulaşıyor
Tüketicilerin yarısı Kovid-19 sonrası cadde mağazalarını tercih edecek
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Benzer haberler

Merkel'in e-postalarının hacklendiği ortaya çıktı

Merkel'in e-postalarının hacklendiği ortaya çıktı

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini protesto eden çok sayıda eylemci gözaltına aldı

Almanya'da camiye taşlı saldırı

Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu

Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
Alman ihracatında Kovid-19 etkisiyle 30 yılın en büyük düşüşü

Alman ihracatında Kovid-19 etkisiyle 30 yılın en büyük düşüşü