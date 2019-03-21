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Dünya

Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin Brexit müzakerelerini uzatma isteğine ilişkin, "Kısa süreli bir uzatma üzerinde konuşulur." dedi.

Erbil Başay   | 21.03.2019
Merkel'den Brexit açıklaması

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada, son haftalarda İngiltere'nin AB'den nasıl ayrılacağının kendilerini meşgul ettiğini belirterek, ayrılmanın öngörüldüğü 29 Mart'a 8 gün kala bu soruya hala kesin bir cevap verilmediğini söyledi. 

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihinin 30 Haziran 2019'a ertelenmesini talep ettiğini hatırlatan Merkel, şunları belirtti:

"Bu konuyu Avrupa Birliğine üye 27 ülke ile bugün yoğun bir şekilde müzakere edeceğiz. Önümüzdeki hafta İngiltere Parlamentosu çıkış anlaşmasına olumlu oy verirse prensip olarak bu talebi yerine getirebiliriz. Ancak somut bir tarih olan 30 Haziran ile ilgili olarak mayıs ayı sonunda Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağını göz önünde bulundurmamız lazım. Yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinin geleceğini ve yasallığını dikkate almalıyız. Ancak kısa süreli bir uzatma üzerinde konuşulur."

Merkel, İngiliz Parlamentosunda çıkış anlaşmasına ilişkin olumlu bir sonuç çıkmaması ve oylama yapılmaması durumunda İngiltere'nin ayrılış tarihi ilgili "AB Konseyi'nin başka bir toplantı yapıp yapmaması konusunun açık tutulacağını" vurguladı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmayla ayrılması gerektiğine inandığını ifade eden Merkel, bunun sadece İngiltere'nin değil, Almanya'nın ve Avrupa Birliğinde kalacak 27 ülkenin de çıkarına olduğunu yineledi.

Anlaşmalı bir Brexit için çalışılması gerektiğini söyleyen Merkel, ancak anlaşmasız Brexit için de hazırlıklı olduklarını belirtti.

Merkel, ülkesinin Brexit'ten bağımsız olarak İngiltere ile yakın iş birliği içinde bulunacağını dile getirdi.

Avrupa'da ortak silah ihracatı ve endüstri alanında uluslararası ortak projeler geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Merkel, silah sistemlerinin geliştirilmesi konusunda ortaklar arasında güvene ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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