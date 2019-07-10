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Dünya

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

Almanya Başbakanı Merkel, Finlandiya Başbakanı Rinne'yi askeri törenle karşıladığı sırada bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

Cüneyt Karadağ   | 10.07.2019
Merkel yine titreme nöbeti geçirdi

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Rinne için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.

Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.

Alman Şansölye böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.

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