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Dünya

Merkel ve Putin Ukrayna, Suriye ve Libya'yı görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna, Suriye ve Libya'daki son durumu görüştü.

Erbil Başay   | 19.10.2019
Merkel ve Putin Ukrayna, Suriye ve Libya'yı görüştü

Berlin

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtti.

Görüşmenin merkezinde Normandiya Formatı'nda yakın zamanda yapılacak zirvenin hazırlıklarının yer aldığını ifade eden Seibert, görüşmede ayrıca Suriye ve Libya'daki durum ile Ukrayna üzerinden gaz geçişinin devam etmesine ilişkin yapılan müzakerelerin ele alındığını aktardı.

Normandiya Formatı, Ukrayna krizinin çözümü için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna tarafından kurulmuştu. Bu formatta bu ülkelerin liderlerinin katılacağı zirvenin ne zaman yapılacağına ilişkin tarih ise henüz açıklanmadı.

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