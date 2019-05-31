Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.85
BIST 100
90,167.58
Altın
1,298.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel, Pompeo ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Cüneyt Karadağ   | 31.05.2019
Merkel, Pompeo ile görüştü

Berlin

Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Başbakanlıktaki görüşmesinden önce ortak basın açıklaması yaptı. 

Pompeo ile birçok sorunu konuşacaklarını ifade eden Merkel, bunların Afganistan, Suriye, Libya, Rusya ve Ukrayna'nın geleceği gibi konular olduğunu vurguladı.

Alman şansölye, 45 dakika sürecek görüşmede ayrıca terörle mücadelede iş birliği konusunu da ele alacaklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Almanya'nın ABD için önemli bir partner ve müttefik olduğunu söyledi.

Pompeo, ''Ülkelerimizin önünde NATO'lu ortaklarımız ve tüm müttefiklerimizle dünyadaki istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması için yapılması gereken önemli çalışmalar var.'' dedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'la 'ticaret' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'la 'ticaret' açıklaması

'Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor'

Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı

'Avrupa'da barışın, güvenliğin ve özgürlüğün kalıcı olmasını istiyoruz'

'Avrupa'da barışın, güvenliğin ve özgürlüğün kalıcı olmasını istiyoruz'
Merkel başbakanlık sonrası AB'de görev almayacak

Merkel başbakanlık sonrası AB'de görev almayacak