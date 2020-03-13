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Dünya

Merkel liderlerle video konferans yoluyla görüşecek

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Başbakan Merkel'in koronavirüs salgını sebebiyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Lüksemburg Başbakanı Bettel ile gelecek haftaki görüşmelerini video konferans ile yapacağını açıkladı.

Erbil Başay   | 13.03.2020
Merkel liderlerle video konferans yoluyla görüşecek

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile gelecek hafta için planlanan görüşmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferansı uygulamasıyla yapılacağı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in pazartesi Vucic ile görüşeceğini belirterek, "Bu görüşme Vucic’in Berlin'e bir ziyareti olarak planlamıştı. Şimdi, iki tarafın da mutabakatıyla bir video konferansa dönüştürüldü ve bu video konferans pazartesi öğlen gerçekleştirilecek." dedi.

Seibert, Merkel’in perşembe Berlin'de yapılması planlanan Lüksemburg Başbakanı Bettel ile görüşmesinin de video konferansıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme planlama aşamasında

Merkel’in haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’de bir araya geleceği hatırlatılarak, bu görüşmenin olup olmayacağının sorulmasına Seibert, ülkedeki koronavirüs salgınına işaret ederek, "Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeyle ilgili hala planlama aşamasındayız." yanıtını verdi.



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