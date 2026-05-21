İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldığı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 1 çocuğu öldürdü İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldığı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri insansız hava aracıyla (İHA) Meşru Beyt Lahiya bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda 13 yaşındaki Cud Duveyk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 881 Filistinli öldürüldü, 2 bin 621 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 773, yaralı sayısı da 172 bin 723 olarak açıklanmıştı.

İnsani yardım tırı sürücüleri hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Karara beldesinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusuna ait dronun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin basınında çıkan haberlere göre, İsrail askerlerinin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri öldü.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait silahlı dronun bomba atması nedeniyle Cibaliya beldesinin kuzeyindeki Halave Mülteci Kampı'nda bir kişi yaralandı.

İsrail'in insansız hava aracı Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia'daki Halawa Mülteci Kampı yakınlarına bomba atması sonucu bir Filistinli yaralandı.