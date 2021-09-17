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Dünya

Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 26 Eylül'de yapılacak genel seçim için oyunu mektupla kullanmayı tercih ettiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 17.09.2021
Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak

Berlin

Almanya Başbakanı Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert gazetecilerin Merkel'in oyunu nerede kullanacağını sorması üzerine, "Başbakan Merkel için bu sefer kameraların kurulmasına gerek kalmayacak. Çünkü Başbakan oyunu mektupla kullanmayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Seibert, mektupla oy verme işleminin başladığının hatırlatılmasına karşılık Şansölye Merkel'in oy kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi vermedi.

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