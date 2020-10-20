Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,212.63
Altın
1,905.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Merkel: DEAŞ tehdit olmaya devam ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, terör örgütü DEAŞ’ın tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.

Erbil Başay   | 20.10.2020
Merkel: DEAŞ tehdit olmaya devam ediyor

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. 

Almanya’nın Irak’ın yanında olduğunu ifade eden Merkel, ülkenin istikrara kavuşması, ekonomi ve güvenlik konularında Irak'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

DEAŞ ile mücadelenin bitmediğini vurgulayan Merkel, "DEAŞ, bölgede ve bölgenin dışında bir tehdit olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Almanya’nın NATO ve DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında Irak'ın istikrarına destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Irak hükümetinin reform yapma isteğinden memnuniyet duyduğunu aktaran Şansölye Merkel, Irak'ta erken seçim tarihi olan 2021 Haziran'ın öne çekilmesinin de insanların devlet kurumlarına güvenini artırabileceğini ifade etti.

Merkel, Kazımi ile ekonomik, bölgesel ve güvenlik konularını ele alacakları bilgisini paylaştı.

Enerji altyapı alanına yatırım yapma çağrısı

Irak Başbakanı Kazımi de Almanya’nın DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleye ve bölgede istikrarı sağlamaya dönük çabalarına değer verdiklerini söyledi.

Almanya'nın, ülkenin yeniden inşasında ve DEAŞ’a karşı mücadelede Irak’ın yanında olduğunu belirten Kazımi, sığınmacılar ve ülke içinde yerlerinden edilenlerle ilgili konular gibi birçok alanda da Almanya ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

Hükümetin, başta ekonomi ve mali konular olmak üzere bir reform gündemi belirlediğine işaret eden Kazımi, "Bunu 'beyaz sayfa' olarak adlandırdık. Bu reform gündemi, çok iddialı bir gündem. İçinde ekonomiyle ilgili birçok unsur var." dedi.

Kazımi, Alman şirketlerini, "Irak’ta özellikle de enerji altyapı alanına yatırım yapmaya" çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

Merkel: DEAŞ tehdit olmaya devam ediyor

Merkel: DEAŞ tehdit olmaya devam ediyor

Almanya'dan Türkiye'nin Otomobili'ne övgü

Berlin’de koronavirüs test laboratuvarlarının kapasitesi yetersiz

Almanya Başbakanı Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına

Almanya Başbakanı Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti

Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti
Berlin'de Kovid-19'u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor: Ciğerlerimde sanki cam kırıkları nefes almamı engelledi

Berlin'de Kovid-19'u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor: Ciğerlerimde sanki cam kırıkları nefes almamı engelledi