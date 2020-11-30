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Dünya

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 30.11.2020
Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı." dedi.

Aralıkta yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı.

Merkel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni imkanlar aranması gerektiğine de işaret ederek, "Salgının ekonomik sonuçlarını yıllar boyunca hissedeceğiz." ifadesini kullandı.




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