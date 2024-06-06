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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Meksikalı oyuncu Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu

Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımı nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılan Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Gazzeli 20 yaşındaki Haydar el Gazali'nin şiirini okudu.

Salih Okuroğlu  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Meksikalı oyuncu Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu

Ankara

Barrera, sosyal medya platformu Instragram üzerinden, Filistin Edebiyat Festivali'nin Los Angeles'ta düzenlediği "Filistin İçin Yazma Özgürlüğü" programı için video mesaj paylaştı.

Şehir dışında olması nedeniyle programa katılamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Barrera, video mesajında, Gazze'de mahsur kalan 20 yaşındaki şair Haydar el Gazali'nin "üniversitedeki gençlerin intifada"sına atfen yazdığı şiiri seslendirdi:

"Bugün üniversitelerdeki özgür gençliğin intifadası;

Çığlıklarını rüzgara bırakıyor.

Bugün bizimki gibi yaralı ve katledilmiş kalpler görüyoruz,

Ağlamaya vakti olmayan anneler için ağlıyorlar.

Bugün üniversitelerdeki özgür gençlerin intifadası;

İnsanlık sınavını geçemeyen herkes sınıfta kalacak.

Bugün dünya öyle bir adalet ve insanlık gösteriyor ki,

Benimle ağlıyor, benimle kanıyor ve yerdeki bir çocuğun kesik eli gibi kaynıyor.

Biz beyaza bürünmüş şeytanlar tarafından mahkum edilmiş iyi bir dünyayız.

Neden tek bir dünya olamıyoruz?

Neden birlikte büyümüyoruz?

Benim sesim, sizin sesiniz,

Benim kanım, eğer sizi öfkelendiriyorsa artık sizin kanınız oldu.

Çocuklarınıza dünyanın, tek bir beden ve sınırlarının yapay olduğunu öğretin.

Öldürmeyi reddetmeyenin ölümü kolay olur.

Göğsümüzdeki ateşi durdurun!

Ateşi durdurun ki toprağımızı ekip sizi besleyebilelim."

Gazze paylaşımından dolayı Barrera'nın işine son verilmişti

Barrera, Kasım 2023'te Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananları "toplama kamplarına" benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

"Çığlık 7" filminin yapımcıları paylaşımın "antisemitizm" içerdiği iddiasıyla Barrera'nın işine son vermişti.

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