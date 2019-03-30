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Dünya

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Emel Öz Gözellik   | 30.03.2019
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Ankara

Sky News'da yer alan habere göre, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı kül ve lav püskürttü.

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktığı belirtildi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden 2 gün önce yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltilmişti.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.

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