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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti.

Emel Gözellik   | 13.06.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 504 artarak 16 bin 448'e yükseldi. Kovid-19 vakası sayısı da 5 bin 222 artışla 139 bin 196'ya çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.




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