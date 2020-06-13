Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
Meksika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 504 artarak 16 bin 448'e yükseldi. Kovid-19 vakası sayısı da 5 bin 222 artışla 139 bin 196'ya çıktı.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
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