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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 22.05.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 973 artarak 59 bin 567'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 510'a çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 40 bin 659 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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