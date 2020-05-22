Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 973 artarak 59 bin 567'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 510'a çıktı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 40 bin 659 oldu.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.