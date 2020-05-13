Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, DEİK Talks programına katıldı
logo
Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti.

Sinan Doğan   | 13.05.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişi öldü

Ankara

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 926'ya çıktı. Vaka sayısı ise 1997 artarak 38 bin 324'e yükseldi.

Son rakamlarla, ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Kovid-19 tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' için üretim anlaşması imzalandı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini aştı
Kovid-19 İspanya'da açlık ve yoksulluk sorununu artırdı

Benzer haberler

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişi öldü

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişi öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini aştı

Kovid-19 İspanya'da açlık ve yoksulluk sorununu artırdı

Avrupa'da birçok ülke aldığı sıkı tedbirleri esnetmeyi sürdürüyor

Avrupa'da birçok ülke aldığı sıkı tedbirleri esnetmeyi sürdürüyor
Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında Kovid-19 tespit edildi

Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında Kovid-19 tespit edildi
Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek