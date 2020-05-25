Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,728.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum (Kızılay/Ankara)
logo
Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü

Meksika'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 394'e çıktı.

Sinan Doğan   | 25.05.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 764 artarak 68 bin 620'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 394'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 47 bin 424 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 350 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 503 bini aştı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 666'ya yükseldi
İngiliz basınından Başbakan Johnson'a danışman tepkisi

Benzer haberler

Polonya Futbol Federasyonundan 'maçlar seyircili oynansın' talebi

Polonya Futbol Federasyonundan 'maçlar seyircili oynansın' talebi

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 666'ya yükseldi

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti
İtalya'da gençlere salgın uyarısı

İtalya'da gençlere salgın uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat