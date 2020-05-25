Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi öldü
Meksika'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 394'e çıktı.
Ankara
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Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 764 artarak 68 bin 620'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 394'e çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 47 bin 424 oldu.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.