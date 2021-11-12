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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bini geçti.

Sinan Doğan   | 12.11.2021
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 bini aştı

Bogota

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 256 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 290 bin 630'a yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 493 artarak 3 milyon 838 bin 308 oldu. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 198 bin 58 olarak kayıtlara geçti.

Son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 58 milyondan fazla kişiye birinci doz, 49 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

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