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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 246 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 246 bini geçti.

Sinan Doğan   | 12.08.2021
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 246 bini aştı

Bogota

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 727 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 246 bin 203'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı ise 22 bin 711 artarak 3 milyon 20 bin 596'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 375 bin 211'e çıktı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 40 milyondan fazla kişiye birinci doz, 21 milyon aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

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