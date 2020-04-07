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Dünya

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 125'e çıktı

Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.

Sinan Doğan   | 07.04.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 125'e çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 125'e, vaka sayısı 2 bin 439'a ulaştı.

Ülkenin sınır eyaletlerinden Baja California, Nuevo Leon ve Tamaulipas'ta yetkililer, ABD'de hızla artan vakalar nedeniyle yeni önlemler aldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün Twitter mesajında, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara teşekkür ederek, "Hepinizin desteğiyle virüsü yeneceğiz. Meksika ekonomisini yeniden ayağa kaldıracağız. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık." ifadesini kullanmıştı.

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