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Dünya

Meksika'da devlet başkanı seçimini Sheinbaum kazandı

Meksika'da dün düzenlenen devlet başkanı seçimini 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı.

Sinan Doğan, Hakan Çopur  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Meksika'da devlet başkanı seçimini Sheinbaum kazandı

Bogota/Washington

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) sandıkların yüzde 82'sinin açıldığını açıkladı.

Buna göre, oyların yüzde 58,84'ünü alan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, "açık" ara seçimi kazandı.

Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez yüzde 28,15 ile ikinci, eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez yüzde 10,52 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Maynez, kısa süre önce yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul ettiklerini duyurdu.

Sheinbaum, böylece "ülke tarihinde Meksika'yı yönetecek ilk kadın devlet başkanı" olmaya hak kazandı.

"Herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız"

Başkent Meksiko'da toplanan binlerce destekçisine seslenen Sheinbaum, "Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben yalnız değilim. Hepimiz buradayız, birlikte başardık. Vatanımız ve evlatlarımız için çalışacağız. Yoksullar başta olmak üzere herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Meksika'nın çeşitli kentlerinde toplanan iktidar partisi destekçileri, Sheinbaum'un seçim zaferini kutladı.

Seçime katılım yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'nın yeni devlet başkanı Sheinbaum, 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.

Biden'dan Sheinbaum'a tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Claudia Sheinbaum'u tebrik etti.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Meksika'daki devlet başkanlığı seçimleri sonucunda yarışın galibi Sheinbaum'a tebrik mesajı yer aldı.

Biden, "Bu tarihi seçimlerde, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum'u tebrik ediyorum." ifadesini kullanarak, yeni devlet başkanı ile beraber çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Seçimlerin sorunsuz ve demokratik şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı Meksika halkını da kutlayan Biden, ABD ile Meksika arasındaki güçlü bağların devam edeceğini vurguladı.

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