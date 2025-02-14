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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google’a "Meksika Körfezi" tepkisi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google'ı, ABD'deki harita uygulamasında "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirdiği gerekçesiyle dava etmekle tehdit etti.

Sinan Doğan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google’a "Meksika Körfezi" tepkisi

Bogota

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Google CEO'su Sundar Pichai'ye konuyla ilgili bir mektup gönderdiğini hatırlatarak, bölgenin doğru şekilde adlandırılmasını talep ettiğini ancak aldığı yanıttan memnun kalmadığını belirtti.

Sheinbaum, "Şu anda Google ile bir anlaşmazlığımız var. Onlar mektuba cevap verdi, biz de tekrar yanıt verdik. Gerekirse hukuki yollara başvuracağız. Çünkü (Google) ABD'de 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanırken, diğer bölgelerde 'Meksika Körfezi' adını gösterdiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Google’ın hata yaptığını savunan Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Başkan Donald Trump bile Meksika Körfezi'nin tamamını 'Amerika Körfezi' olarak adlandırmayı önermedi, yalnızca kıta sahanlığına yönelik bir adlandırma yaptı. Bu yüzden Google yanlış yapıyor. Israr etmeye devam ederlerse dava açmayı düşünüyoruz. Çünkü kıta sahanlığımız olan Meksika toprakları üzerinde bile isim değişikliği yapıyorlar. Süreci takip ediyoruz ve hukuk departmanımızın atacağı adımları değerlendiriyoruz."

Sheinbaum, Encyclopaedia Britannica'nın Meksika Körfezi ismini kullanmaya devam ettiğini hatırlatarak, "Elbette Britannica’ya minnettarız. Ancak bilgi sektöründe yer alan özel şirketlerin, özellikle de Google gibi platformların doğru bilgi sunması önemlidir. Meksika Körfezi uluslararası bir su kütlesidir ve ABD’nin bu ismi tek taraflı değiştirme yetkisi belirsizdir." ifadelerini kullandı.

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, "Meksika Körfezi" ismini ABD'deki harita uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

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