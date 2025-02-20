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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: ABD İHA'ları Meksika'nın talebi üzerine uçuyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin sınırında görev yapan ABD insansız hava araçlarının (İHA) Meksika'nın talebi üzerine uçtuğunu belirtti.

Sinan Doğan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: ABD İHA'ları Meksika'nın talebi üzerine uçuyor

Bogota

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Sheinbaum, ülkesinin sınırında uçan ABD İHA'larına değindi.

Sheinbaum, "Bu uçuşların her biri, Meksika hükümetinin talebi üzerine ve özellikle Meksika Silahlı Kuvvetleri ile ABD'nin ilgili kurumları arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu işbirliği, güvenlik koşullarına katkıda bulunmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacı taşıyor. Ortada yasa dışı bir durum yok. ABD İHA'ları Meksika'nın talebi üzerine uçuyor." dedi.

CNN ve The New York Times'ta yer alan İHA haberlerine değinen Sheinbaum, "ABD ile Meksika arasındaki işbirliği her zaman dört temel ilkeye dayanır. Bu ilkeler çerçevesinde bilgiler paylaşılır ve Meksika'nın egemenliğine saygı, işbirliğinin temel unsurlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, CNN ve The New York Times'ın haberlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Amaçları hükümeti zayıflatmak. Meksika medyasında veya muhalefette, 'Meksika Devlet Başkanı zayıftır, ABD hükümetinin casusluğuna boyun eğmek zorunda kalmıştır, egemenlik ihlali vardır' algısını oluşturmak istiyorlar. Ancak bizi zayıflatamayacaklar. Çünkü ilkelerimiz var ve egemenlik bizim için müzakere edilemez bir değerdir. Ayrıca, her zaman doğruyu söyleriz ve hiçbir şeyi saklamayız."

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