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Dünya

Meksika’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Muhammed Emin Canik   | 03.03.2022
Meksika’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Washington DC

Meksika’nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Veracruz eyaletindeki Nopalapan’a 12 kilometre uzaklıkta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Mexico Şehri Hükümet Şefi Claudia Sheinbaum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaten bazı binaların tahliye edildiğini ve metro sisteminin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da depremin meydana geldiği bölgede henüz can veya mal kaybının bildirilmediğini söyledi.

Öte yandan Meksika Ulusal Sismoloji Servisi de depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu.

Sosyal medya kullanıcıları ise depremin Veracruz eyaletinde şiddetli bir şekilde hissedildiğini hesaplarından paylaştı.

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