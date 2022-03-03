Dolar
14.12
Euro
15.65
Altın
1,927.27
ETH/USDT
2,830.00
BTC/USDT
42,550.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıyor Ukrayna’dan Polonya’ya tren ile gelen sivillerin bulunduğu Przemysl Tren Garı’ndan yayındayız
logo
Dünya, Libya

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta yeni başbakan olarak seçilen Fethi Başağa yemin ederek görevine başladı.

Ebu Bekir Aşkın   | 03.03.2022
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti

Trablus

Meclis'teki yemin töreninde konuşan Başağa, ülkedeki geçiş sürecinin tamamlanması için seçim sürecini kararlılıkla devam ettireceğini söyledi.

Başağa, başkent Trablus’taki hükümetten yönetimin devralınması için gerekli tüm seçeneklerin değerlendirileceğini ifade ederek, “güç kullanarak değil kanun gücüyle” değişim istediklerini vurguladı.

Yemin töreni öncesi hükümetinde yer alan bazı bakanların kaçırıldığını söyleyen Başağa, “Kaçırılan bakanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Sivil Havacılık Kurumu tarafından Libya hava sahasının kapatıldığı yönündeki iddialara da değinen Başağı, “Hükümet bakanlarına yönelik haksız hava sahasının kapatılması kararını kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak
TURKOVAC aşı çalışmalarına destek için gönüllü gençler aranıyor

Benzer haberler

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Fethi Başağa, yemin etti

BM Genel Sekreteri'nden Libya'da birlik ve istikrarın korunması çağrısı

Libya Başbakanı Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini yineledi

Fethi Başağa, Libya'da hükümetin devir sürecinin başladığını duyurdu

Fethi Başağa, Libya'da hükümetin devir sürecinin başladığını duyurdu
Libya'da Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan Başağa hükümetinin bakanları belli oldu

Libya'da Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan Başağa hükümetinin bakanları belli oldu
Libya'da TM'nin Başağa kabinesine güvenoyu verme eğilimi ülkeyi tehlikeli bir aşamaya götürüyor

Libya'da TM'nin Başağa kabinesine güvenoyu verme eğilimi ülkeyi tehlikeli bir aşamaya götürüyor